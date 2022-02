Kaguya-sama: Love is War avrà un annuncio importante a Marzo

Sul sito ufficiale dell'adattamento anime del manga scritto e illustrato da Aka Akasaka, Kaguya-sama: Love is War (Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen), è stato annunciato che un evento speciale è in programma per il 18 marzo in Giappone, con il cast di doppiatori principali del franchise.

L'evento in questione sarà caratterizzato da un'anteprima della terza stagione di Kaguya-sama e da un "annuncio importante" per il franchise. Per quanto riguarda la terza stagione, ufficialmente intitolata Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic, la sua uscita è prevista per il prossimo aprile in Giappone, e dato che l'evento in questione è un evento live, è improbabile che l'anteprima trapeli.

Il manga è stato invece pubblicato da Akasaka sulla rivista Miracle Jump di Shueisha nel maggio 2015, per poi passare alla rivista Weekly Young Jump nel 2016. L'editore ha pubblicato il 22° volume della raccolta nel maggio 2021, seguito dal 23° il 18 agosto in Giappone. Oltre a diversi manga spin-off, l'opera ha ispirato anche un adattamento anime in dodici episodi prodotto da A-1 Pictures Studios, sotto la direzione di Shinichi Omata e le sceneggiature scritte da Yasuhiro Nakanishi, uscito a gennaio 2019. Una seconda stagione di dodici episodi ha debuttato nell'aprile 2020, e una terza stagione è confermata per il prossimo aprile.

"Alla rinomata Accademia Shuchiin, Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya sono i principali rappresentanti del corpo studentesco. Considerato il miglior studente della nazione e rispettato sia dai suoi compagni che dai mentori, Miyuki è presidente del consiglio studentesco. Accanto a lui, la vicepresidente Kaguya, la figlia maggiore della ricca famiglia Shinomiya, eccelle in ogni campo immaginabile. Sono l'invidia di tutto il corpo studentesco, considerati la coppia perfetta.Tuttavia, anche se entrambi hanno già sviluppato dei sentimenti l'uno per l'altro, nessuno dei due è disposto ad ammetterli. Con il loro onore e il loro orgoglio in gioco, Miyuki e Kaguya sono ugualmente determinati a essere i vincitori sul campo di battaglia dell'amore!"

