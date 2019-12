Kaguya-sama: Love is War avrà un importante annuncio il 22 dicembre

Kaguya-sama: Love is War è uno di quei successi inaspettati, che partono da una premessa semplice e finiscono per crescere di capitolo in capitolo, riuscendo a conquistare milioni di fan in tutto il mondo. L'anime tratto dall'opera di Aka Akasaka è stato già confermato per una stagione 2 ma a quanto pare, sarebbero in arrivo altre grosse novità.

L'annuncio visibile in calce è arrivato in prima battuta dal sito web di Jump Festa 2020, la famosissima convention annuale di manga e anime organizzata da Shueisha, ed è stato immediatamente condiviso dal profilo social ufficiale della serie di Akasaka.

I primi rumors parlano di una data di uscita per la stagione 2, ma non sono escluse novità rigurdanti il proseguo dell'opera originale o un sequel per il film live action, che in territorio nipponico riscosse pochi mesi fa un successo straordinario. Per scoprire di cosa si tratti comunque, dovremo aspettare le ore 13:00 del 22 dicembre.

Nel caso in cui non foste fan della serie ne approfittiamo per segnalarvi qualche interessante numero, visto che nel periodo di uscita Kaguya-sama: Love is War infiammò letteralmente i social infrangendo un record dopo l'altro. Nella sezione Anime di Reddit ad esempio, l'ultimo episodio della serie fu premiato così tante volte dagli utenti da raggiungere un totale di 172 Platini, 178 Ori e 310 Argenti. Ancora oggi, nessun post nell'intera storia della piattaforma è riuscito a fare di meglio. Il capitolo 136 dell'opera originale invece, conserva ancora oggi il titolo di post con più upvote nella sezione Manga dello stesso social.

E voi cosa ne pensate? Verrà finalmente rivelata la data di uscita della stagione 2? Fateci sapere la vostra con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione di dare un'occhiata agli ultimi report di vendita di Kaguya-sama: Love is War.