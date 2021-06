Kaguya-sama Love is War si avvicina al finale: la lettera di Aka Akasaka ai fan

Il manga di Kaguya-sama: Love is War è entrato nell'arco finale nel mese di dicembre 2020, e l'autore Aka Akasaka ha finalmente deciso di parlare ai fan lasciando un bellissimo messaggio all'interno del Volume 22 dell'opera. Nella lettera il mangaka ringrazia il pubblico per il sostegno, e rivela nuovi dettagli sulla conclusione della storia.

"Il capitolo finale si avvicina sempre di più", ha scritto l'autore, "e siamo finalmente all'interno dell'arco conclusivo. Al momento non so ancora per quanto continuerà la serie, ma ho già il finale scritto in testa. Da ora in avanti ogni capitolo sarà scritto con l'intenzione di avvicinarsi al finale, con un detour o due per esplorare alcuni personaggi che meritano un po' più di spazio. In linea generale, direi che la storia ha raggiunto il punto di svolta nel Volume 14, e da ora in avanti mi concentrerò ancora di più sulla relazione tra Kaguya e Miyuki. Andando avanti ci allontaneremo un po' dalla parte "comedy" della romcom, so che qualcuno potrebbe non apprezzare ma trovo che sia la cosa corretta nei confronti dei personaggi. Voglio chiudere la storia con il finale che ho in testa, e spero che possa soddisfarvi tutti".

Nel messaggio Aka Akasaka ha anche speso qualche parola parlando del successo del manga, dicendosi felicissimo del supporto ricevuto e della spaventosa mole di adattamenti ottenuti dalla sua opera, con ben tre stagioni anime, due film live-action e diversi spin-off. L'autore ha anche dichiarato di essere stanco, e di aver pensato più volte di trasferirsi e vivere di rendita. In attesa di scoprire cosa gli riserverà il futuro, Akasaka ha dichiarato che la sua priorità resta comunque quella di concludere Kaguya-sama: Love is War nel miglior modo possibile, scrivendo qualcosa che gli sarebbe piaciuto vedere se fosse stato un lettore.

Il manga di Kaguya-sama: Love is War è attualmente in pausa, e tornerà a luglio con il capitolo 229. L'anime tornerà con una terza stagione nell'inverno del 2022.