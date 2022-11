Kaguya-sama: Love is War Il Primo Bacio non finisce mai si mostra in un nuovo trailer

Aspettando di scoprire quale sarà il futuro della serie Kaguya-sama: Love is War visto il ritiro dell’autore Aka Akasaka e la conferma di nuovi lavori in arrivo, A-1 Pictures è tornata a mostrare in anteprima alcune sequenze del film Il Primo Bacio non finisce mai, in uscita a dicembre 2022 in Giappone.

Pubblicato inizialmente sul sito ufficiale della pellicola e poi sui canali e le pagine ufficiali, il trailer che trovate in cima alla notizia, porta immediatamente gli spettatori in un’atmosfera natalizia per poi anticipare in maniera più accurata gli eventi che stavolta coinvolgeranno i protagonisti. Il video promozionale ha anticipato anche il tema musicale principale del film, “Love is Show” di Masayuki Suzuki, che ha curato tutte le tracce delle sigle d’apertura delle stagioni dell’anime, e Ren Takagi.

Aniplex of America ha anche confermato che il film arriverà solo in alcune sale statunitensi nel febbraio 2023, mentre non è stato specificato nulla per quanto riguarda il periodo d’uscita in Europa e la piattaforma o il servizio tramite il quale sarà distribuito. Diteci cosa ve ne pare del nuovo trailer del film Kaguya-sama: Love is War Il Primo Bacio non finisce mai nei commenti.

In conclusione, vi lasciamo ai poster natalizi dedicati al film, e ad un bel cosplay dedicato a Kaguya-sama.