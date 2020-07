Kaguya-sama: Love is War è al centro dell'attenzione, un cosplay di Kaguya diventa virale

Kaguya-sama: Love is War è stato uno dei pochi anime ad andare in onda durante la stagione primaverile e non fermarsi a causa del Coronavirus. Settimana dopo settimana, così come successe con la prima stagione, la serie è riuscita ad accaparrarsi sempre più fan grazie ai suoi personaggi e a una relazione che continua a progredire.

In attesa di una eventuale terza stagione di Kaguya-sama: Love is War, ormai d'obbligo considerato lo stato in cui si trovano Kaguya e Shirogane, i fan continuano ad elogiare gli episodi trasmessi negli scorsi mesi. La fanbase ormai è aumentata a dismisura rispetto a quando esordì su Miracle Jump il manga di Aka Akatsuki.

Pertanto ormai anche su Reddit Kaguya-sama sta prendendo davvero piede e nel subReddit dedicato ci sono numerose fan art e realizzazioni a tema. Tra quelle diventate virali, con oltre 6000 upvotes guadagnati in poche ore, c'è il cosplay di Kaguya Shinomiya realizzato da Babs. La ragazza in realtà ha vestito più volte i panni della protagonista di Kaguya-sama: Love is War e sulla sua pagina Instagram ha presentato altre foto diventate popolari.

Le abbiamo raggruppate tutte in basso per voi, partendo dalle foto caricate su Reddit dove ci viene presentata una Kaguya Shinomiya con la classica divisa nera della Shuchiin, passando poi a una foto dove Kaguya usa il suo "rituale" segreto, novità di questa stagione, e infine a un video dove la cosplayer balla sulle note di Daddy Daddy Do.

Sicuramente lo studio ci regalerà altri episodi memabili e virali con una prossima stagione di Kaguya-sama: Love is War, oltre a sviluppi importanti che i fan del manga già conosceranno.