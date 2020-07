Kaguya-sama Love is War: la Chika Dance incanta 20 milioni di utenti, parla la doppiatrice

Kaguya-sama: Love si War 2 ha superato qualsiasi aspettativa, e merito della grande popolarità dell'anime deriva sicuramente dallo straordinario successo della Chika Dance, la sigla di chiusura proposta dai ragazzi di A-1 Pictures nell'episodio 3 della prima stagione. Oggi, il balletto della segretaria ha raggiunto i 20 milioni di views su YouTube.

In particolare, il successo della Chika Dance deriva in primis dalla grande cura delle animazioni, realizzate frame-by-frame da un manipolo di talentuosi animatori dello studio. La canzone, creata appositamente dallo staff e inedita nel manga, ha poi contribuito a far crescere di portata il fenomeno, che ha ispirato nel corso dell'ultimo anno e mezzo centinaia di cover e parodie. Lo scorso febbraio, l'ending ha addirittura vinto un Crunchyroll Anime Award.

Konomi Kohara, la giovane doppiatrice di Chika, ha festeggiato l'evento pubblicando un messaggio sul proprio profilo Instagram: "Abbiamo superato venti milioni di visualizzazioni su YouTube! Sono contentissima che così tante persone amino Chika, e ancora più felice del fatto che mi sia stata data la possibilità di interpretarla! Continuerò a fare del mio meglio con questo personaggio, grazie mille!".

L'ultima frase scritta dall'attrice sembrerebbe far presagire al possibile arrivo della terza stagione dell'anime, chiacchierata da ormai qualche mese ma ancora non ufficiale. Considerati i numeri registrati da Kaguya-sama: Love is War 2 però, la conferma sembrerebbe essere una pura formalità.