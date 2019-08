Kaguya-sama: Love is War, condiviso un nuovo poster! La stagione 2 si avvicina?

Kaguya-sama: Love is War è stata, senza dubbio, una delle serie più impattanti del 2019. Nel giro di sei mesi, il capitolo 136 dell'opera di Aka Akasaka ha conquistato il titolo di post più votato nella sezione Manga di Reddit, mentre l'ultimo episodio dell'anime si è guadagnato il titolo di post più premiato nella storia della piattaforma.

Il successo della serie non è sfuggito all'autore, che ha più volte ringraziato i fan per l'incredibile supporto. Nonostante l'impatto mediatico e l'impressionante numero di streaming però, non è stata ancora ufficializzata la data di uscita della seconda stagione.

Secondo alcuni fan, Akasaka avrebbe preferito concentrarsi sul film live action in uscita il prossimo 6 settembre e sul proseguo del manga, attualmente fermo al capitolo 159. La serie tv ha adattato, nel corso della prima stagione, appena 38 capitoli; ci sarebbe dunque abbastanza materiale per produrre almeno altre tre stagioni.

Oggi comunque, il profilo Twitter ufficiale della serie ha condiviso il meraviglioso poster osservabile in calce all'articolo, ritraente la protagonista Kaguya Shinomiya e il coprotagonista Miyuki Shirogane seduti sul divano dell'ufficio di presidenza. Nei commenti, la fan base continua a richiedere fortemente la conferma per la produzione dei nuovi episodi.

E voi cosa ne pensate? Avete già recuperato questo capolavoro? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!