Kaguya-sama: Love is War in grande crescita, raggiunta quota 15 milioni di copie stampate

Nuovo traguardo per Kaguya-sama: Love is War, l'apprezzatissima commedia romantica firmata Aka Akasaka. Il manga ha infatti raggiunto quota quindici milioni di copie in circolazione dopo cinque anni di serializzazione, un ottimo risultato se si considera che circa un terzo delle copie totali sono state vendute dallo scorso giugno ad oggi.

Con 21 Volumi pubblicati e un ventiduesimo in uscita questa primavera, Kaguya-sama: Love is War è uno dei manga a sfondo sentimentale più longevi e apprezzati degli ultimi anni, merito anche del superbo adattamento anime di A-1 Pictures, che presto tornerà con un OVA e una terza stagione. Il manga intanto si avvia verso la conclusione, che arriverà presumibilmente nel corso del 2022.

Aka Akasaka, giovane autore dell'opera, ha già iniziato a scrivere il suo nuovo manga Oshi no Ko con la Mengo Yokoyari (Scum's Wish), già forte di oltre 600.000 copie stampate con soli 4 Volumi pubblicati. Per non farsi mancare niente, Akasaka ha anche realizzato una miniserie con una idol del gruppo J-Pop Hinatazaka46, composta da tre capitoli e conclusasi nel corso del primo weekend di aprile.

E voi cosa ne pensate di Kaguya-sama: Love is War? State seguendo quest'opera? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che i primi sei Volumi in italiano sono disponibili in Italia grazie a Edizioni Star Comics.