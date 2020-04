Kaguya-sama: Love is War domina nella top 10 dei migliori personaggi femminili

Kaguya-sama: Love is War aveva già conquistato tutti durante la prima stagione, diventando virale in particolar modo per la Chika Dance. Dopo poco più di un anno dalla prima stagione, Kaguya-sama: Love is War è tornato in onda con la stagione 2 dell'anime.

Nonostante i pochi episodi finora trasmessi in Giappone, Kaguya-sama: Love is War 2 ha di nuovo fatto centro. L'opening Daddy! Daddy! Do ha già generato meme su meme, gli episodi hanno un consenso di pubblico elevato e ciò si riflette anche sulle classifiche settimanali di popolarità dei personaggi.

In questa stagione Kaguya-sama: Love is War deve sì competere con pochi anime dato che la maggior parte sono stati rinviati o sospesi a causa del Coronavirus - occorrenza che sembra non colpirà l'anime di Kaguya - tuttavia è degno di nota come su Anime Trending le classifiche siano dedicate al titolo.

Nella top 10 settimanale dei personaggi femminili ottenuta dai voti tra il 19 e il 28 aprile che potete vedere in basso alla notizia, c'è un dominio di Kaguya-sama: Love is War con ben quattro protagoniste. Kaguya Shinomiya e Chika Fujiwara conquistano la top 2, mentre Ai Hayasaka si classifica quarta, superata da Catarina Claes di My Next Life as Villainess. Appare anche Kei Shirogane, sorella minore di Miyuki, all'ottavo posto.

In attesa che esplodano anche i personaggi new entry Miko Iino e Osaragi Kobachi, cosa ne pensate di questa popolarità di Kaguya-sama: Love is War? L'anime è in onda dall'11 aprile 2020.