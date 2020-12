Kaguya-sama Love is War entra nell'arco finale: le rivelazioni del capitolo 211

Da ormai 200 capitoli, Kaguya-sama: Love is War è uno dei manga fondamentali di Weekly Young Jump. La rivista seinen di casa Shueisha ha cresciuto la storia di Aka Akasaka, prendendola in carico dopo 10 capitoli pubblicati sulla rivista collaterale Miracle Jump. Durante questo percorso, Kaguya-sama ha ottenuto 3 stagioni dell'anime e anche un OAV.

La storia però non continuerà ancora a lungo. Akasaka aveva infatti già comunicato precedentemente che il manga era a circa due terzi della pubblicazione e pertanto ci si stata avviando verso il finale. Dopo aver dedicato un capitolo importante a Fujiwara con tanto di riferimenti a Demon Slayer, il mangaka riporta su Kaguya-sama: Love is War la storia principale.

Il capitolo 211 di Kaguya-sama pubblicato su Weekly Young Jump in Giappone in queste ore si conclude però con una frase piuttosto chiara: la storia entra nella sua fase conclusiva. Senza giri di parole, l'autore ha avvisato i suoi lettori che Kaguya-sama sta quindi per terminare. Naturalmente la fine non è detto arriverà subito, considerato che c'è ancora molto da spiegare e tante relazioni da far evolvere. Tuttavia le trame e sotto trame inizieranno a essere sciolte e portate a conclusione.

Al momento, in Giappone il manga ha 20 volumi pubblicati mentre in Italia sta per uscire il quarto tankobon ad opera di Star Comics.