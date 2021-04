Kaguya-sama: Love is War entra in pausa, il manga di Aka Akasaka riprenderà a metà maggio

Ad un mese di distanza dalla pubblicazione dell'eccezionale capitolo 220 di Kaguya-sama: Love is War, l'autore Aka Akasaka ha annunciato un break di qualche settimana per ragioni personali. La pausa inizierà subito dopo la pubblicazione del capitolo 225, atteso per il 22 aprile 2021, e si protrarrà fino al 13 maggio.

Negli ultimi mesi Aka Akasaka ha lavorato su più opere in contemporanea. Kaguya-sama: Love is War ha sofferto qualche breve break tra febbraio e aprile, mentre Oshi no Ko, il suo secondo manga realizzato in con Mengo Yokoyari (Scum's Wish), ha continuato la serializzazione senza problemi. A marzo l'autore ha anche iniziato i lavori su un terzo manga in collaborazione con alcune idol del gruppo J-Pop Hinatazaka46, quindi è possibile che il break sia legato ad un semplice affaticamento.

Kaguya-sama: Love is War intanto ha raggiunto l'impressionante cifra di 15 milioni di copie in circolazione, diventando così una delle romcom più famose e prolifiche di sempre. L'adattamento anime di A-1 Pictures tornerà a maggio con un OVA, mentre la Stagione 3 arriverà entro la prima metà del 2022, presumibilmente in inverno.

Vi ricordiamo che Kaguya-sama: Love is War è disponibile anche in Italia, dove viene pubblicato da Edizioni Star Comics. Il Volume 6 del manga è stato distribuito in fumetterie e librerie lo scorso 7 aprile, mentre il settimo arriverà a giugno. L'opera conta, al momento, 21 Volumi pubblicati in Giappone con un ventiduesimo in arrivo prima dell'estate.