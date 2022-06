Kaguya-sama: Love is War, l'episodio finale sarà più lungo, ecco trailer e poster

Il manga di Kaguya-sama va a gonfie vele. I tankobon della serie scritta e disegnata da Aka Akasaka ormai sono oltre la ventina, anche se ormai l'opera sta per giungere a conclusione come il mangaka ha già dichiarato più volte. Contemporaneamente, è in onda la terza stagione di Kaguya-sama: Love is War su Crunchyroll.

Ancora una volta alla Shuchiin ci sono state battaglie d'intelletto e d'amore, ma molto diverse dal solito. Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane sembrano essere arrivati a un punto cardine della loro storia e il festival culturale che si sta tenendo all'accademia privata sarà anche teatro di un importante finale. La stagione 3 di Kaguya-sama: Love is War sta infatti per finire e lo farà però con un episodio esplosivo.

Il 24 giugno ci sarà l'episodio finale della terza stagione, ma Kaguya-sama Ultra Romantic episodio 13 durerà per ben un'ora. Sarà quindi davvero un appuntamento speciale per i fan, che la produzione ha anticipato innanzitutto con un trailer, disponibile in alto, dove si vede Shirogane e Kaguya giungere all'ultimo confronto della stagione. C'è poi una locandina dove c'è scritto "Addio, commedia romantica", con Kaguya che prende gran parte dello spazio. Sarà giunto il momento di un grande passo in avanti?

I fan hanno adorato l'inizio di Kaguya-sama stagione 3, chissà se ameranno anche il finale.