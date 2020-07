Kaguya-sama Love is War: i fan americani in rivolta contro il doppiaggio, ecco perché

Per Kaguya-sama: Love is War si è appena conclusa la seconda stagione. Il nuovo ciclo di episodi arrivato in questo 2020 ha continuato la storia partita lo scorso anno, ma ora bisognerà attendere ancora prima di guardare una terza stagione. Intanto i fan italiani stanno per assicurarsi il manga dato che i volumi arriveranno grazie a Star Comics.

Chi ha un po' meno da gioire invece sono i fan americani di Kaguya-sama: Love is War. La serie negli USA viene regolarmente doppiata e, come fatto per la prima stagione, adesso anche la seconda è stata distribuita negli States. Solo che su Twitter è arrivata una valanga di commenti riguardo il doppiaggio, soprattutto concentrandosi sul narratore.

Mentre alcuni fan lodano il doppiaggio dei personaggi femminili, in tanti hanno commentato negativamente la performance del narratore di Kaguya-sama: Love is War. Infatti in alcune scene, invece di mantenere un tono simile a quello della controparte giapponese, la voce sembra ridere insieme alle battute, creando un effetto che in originale non c'è. Questo cambio ha scatenato una valanga di tweet che potete leggere in basso.

Intanto in Giappone Kaguya-sama: Love is War ha chiuso col botto e si è assicurato ulteriore fama nel mondo dell'animazione. Non resta che attendere il prossimo anno per una eventuale terza stagione.