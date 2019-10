Kaguya-sama: Love is War, una fan art immagina un sexy crossover con Bunny Girl Senpai!

Kaguya-sama: Love is War è la "rom-com del momento" da ormai quattro anni. L'opera di Aka Akasaka ha praticamente conquistato il Giappone grazie ad una storia semplice e divertente e a dei personaggi incredibilmente carismatici, e si trova inoltre al primo posto nella top 100 degli anime più apprezzati su Reddit.

A tessere le lodi all'opera di Akasaka comunque non ci hanno pensato solamente i social, visto che il suo manga è attualmente il nono più venduto in Giappone con 2,5 milioni di copie piazzate in sei mesi, sotto colossi del calibro di ONE PIECE, My Hero Academia e L'Attacco dei Giganti.

A tal proposito, un utente ha deciso di rendere omaggio alla protagonista della sua opera preferita realizzando la meravigliosa fan art visibile in calce. Il disegno ritrae Kaguya Shinomiya con indosso un costume da coniglietta, in pure stile Bunny Girl Senpai. Quest'ultima opera infatti, si è recentemente ritagliata uno spazio importante nel cuore degli amanti delle commedie, grazie ad un adattamento anime superlativo e ad un film decisamente al di sopra delle aspettative.

Kaguya-sama: Love is War tornerà ad inizio 2020 con una nuova stagione, pronta a coprire presumibilmente i capitoli dal 46 al 90. Recentemente l'opera ha ricevuto anche un adattamento live-action, accolto per lo più positivamente dai fan.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questa fan art? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!