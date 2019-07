Kaguya-sama: Love is War: questa fan art di Kaguya vi lascerà senza parole!

Nel giro di sei mesi, Kaguya-sama: Love is War ha letteralmente messo sottosopra Reddit. Il capitolo 136 del manga di Aka Akasaka ha conquistato il titolo di post più votato nella sezione r/Manga, mentre l'ultimo episodio dell'anime si è guadagnato il titolo di post con il maggior numero di Reddit Coins nella storia della piattaforma: ben 650.

Il motivo del successo del medium è da ritrovare, secondo lo stesso Akasaka, nella scrittura dei personaggi. Love is War è fortemente incentrato sulla storia d'amore tra Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane, ma il profondo rispetto dimostrato dal mangaka verso le storie degli altri personaggi ha contribuito senza dubbio a rendere la sua opera così famosa.

Nella sezione r/Anime di Reddit, l'ultimo episodio della serie è stato premiato così tante volte dagli utenti da raggiungere un totale di 167 Platini, 178 Ori e 305 Argenti. Ancora oggi, nessun post nella storia della piattaforma è riuscito a fare di meglio.

La serie tv, trasmessa durante il periodo invernale, ha adattato 48 dei 156 capitoli attualmente scritti da Akasaka: non dovrebbero quindi esserci problemi per la pubblicazione di almeno tre nuove stagioni. L'adattamento della stagione 2, per ora non ancora confermato, dovrebbe comunque vedere la luce durante il primo trimestre del 2020.

I fan comunque hanno deciso di continuare a supportare l'opera in tutti i modi possibili. A tal proposito, l'utente Reddit ZenithEvermore ha deciso di rendere omaggio alla protagonista con la bellissima fan art che potete osservare in calce: il disegno raffigura Kaguya mentre stringe il pupazzo di Bakaguya, un tipo di personalità sentimentale e docile che la protagonista indossa nei momenti di stanchezza.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'illustrazione? Fatecelo sapere nei commenti! Casomai siate appassionati della serie poi, non perdete l'occasione di dare un'occhiata al trailer del live action.