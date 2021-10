Kaguya-sama: Love is War, un fan rimuove la censura dell'episodio OAV

Kaguya-sama: Love is War è una serie che sta crescendo sia in termini di vendite sul fronte cartaceo che di popolarità grazie ad un divertente adattamento animato. Ovviamente, l'opera non manca di fanservice che ha raggiunto il suo apice in occasione dell'ultimo episodio speciale rilasciato a maggio.

Attualmente il manga originale di Aka Akasaka ha venduto oltre 17 milioni di copie in tutto il mondo e i numeri continuano a crescere vertiginosamente. Ciò ha inevitabilmente spinto lo studio A-1 Pictures a continuare a investire sul franchise con una terza stagione dell'anime che potrebbe ricevere novità molto presto, forse già a partire dalla fine del mese.

Ad ogni modo, recentemente un fan di Kaguya-sama è riuscito a rimuovere la censura nell'episodio speciale rilasciato il 26 maggio, lo stesso che adatta i capitoli 64.5 e 83.5, incentrato sul bagno di Chika Fujiwara. Rimbalzato su numerosi forum giapponesi, potete dare un'occhiata alle scene prive di censura tramite il link disponile alla fonte. L'utente ha fatto sapere di star lavorando anche alla scena successiva con protagonista invece Kaguya Shinomiya.

Non ci resta dunque che rimandarvi alla clip in questione