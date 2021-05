Kaguya-sama: Love is War, tanto fan service nel trailer del nuovo OVA in uscita a maggio

L'OVA di Kaguya-sama: Love is War sarà disponibile a partire dal 19 maggio 2021, e fungerà da sequel diretto dell'apprezzatissima seconda stagione dell'anime. L'episodio speciale, in cui saranno adattati due capitoli ricchi di fan service e un capitolo di stampo puramente comedy, si è appena mostrato nel primo teaser trailer ufficiale.

Kaguya-Sama: Love is War 2: OVA adatterà i capitoli 64.5, 83.5 e 96 del manga, rispettivamente intitolati "Kaguya Wants to be Confessed to Darkness" parte 1 e 2, e "Kaguya vuole farlo mangiare". L'episodio speciale mostrerà per lo più lo sviluppo del rapporto tra i membri del consiglio studentesco, mentre il prosieguo vero e proprio della storia sarà raccontato nella terza stagione dell'anime in uscita nel 2022.

Per quanto riguarda la Stagione 3, in origine A-1 Pictures aveva suggerito una possibile uscita nel corso del 2021, ma a quanto pare al momento lo studio è troppo occupato con l'adattamento di 86: Eighty Six, il nuovo anime originale Visual Prison e il film di Sword Art Online. Inoltre, negli ultimi mesi la doppiatrice Koga Aoi (Kaguya Shinomiya) è stata molto occupata con il doppiaggio di Paimon in Genshin Impact, quindi è praticamente certo che l'anime tornerà il prossimo anno, probabilmente in primavera.



Tornando all'OVA, in calce potete dare un'occhiata al teaser trailer e alla key visual della puntata. Nel caso in cui non riusciste ad avviare la clip, cliccate sul post completo per osservare il video direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Kaguya-sama: Love is War.