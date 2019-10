Kaguya-sama: Love is War, una fan diventa virale replicando la famosissima Chika Dance

Sono passati ormai diversi mesi dall'ultimo episodio di Love is War, che ha segnato la conclusione della prima stagione dell'anime tratto dal manga di Aka Akasaka. Recentemente, una fan giapponese, ha deciso così di omaggiare la serie replicando la popolarissima Chika Dance, il balletto mostrato da Chika Fujiwara alla fine del terzo episodio.

Il successo della "Chika Dance" deriva in primis dalla bellezza delle animazioni, curate dai ragazzi di A-1 Pictures. La canzone, creata appositamente dallo staff e inedita nel manga, ha poi contribuito a far crescere di portata il fenomeno, che ha raccolto in pochi mesi milioni di visualizzazioni su YouTube.

A tal proposito è intervenuta la giovane utente Megumi Studio JP, che con il suo tributo alla serie ha raccolto la bellezza di due milioni di visualizzazioni e più di 50,000 iscritti. Il video è disponibile alla visione in cima all'articolo ed è stato condiviso pochi giorni fa nel subreddit dedicato all'opera.

Il successo riscosso da Kaguya-sama: Love is War ha portato anche alla conferma di un film live action, distribuito in Giappone lo scorso 6 settembre. Secondo voci di corridoio, la conferma della seconda stagione sarebbe dovuta arrivare subito dopo il debutto del lungometraggio, ma a quanto pare bisognerà attendere ancora un po'.

