Kaguya-sama: Love is War festeggia 14 milioni di copie stampate, l'anime slitta al 2022?

Poche ore fa, la rete televisiva giapponese TBS ha trasmesso uno speciale su Kaguya-sama: Love is War, rivelando che il film live-action riceverà un sequel nell'estate del 2021. Nel corso della trasmissione è anche stato affermato che l'OVA (e solo l'OVA) arriverà nel corso dell'anno corrente, mentre per l'anime si rimane in attesa di nuove informazioni.

Lo scorso 25 ottobre, lo staff aveva rivelato nel corso dell'evento speciale Kaguya-sama Wants To Tell You On Stage che l'anime sarebbe tornato con una terza stagione nel corso del 2021. Tuttavia, Koga Aoi dovrebbe essere ancora impegnata abbastanza a lungo con miHoYo per la registrazione di nuove scene di Genshin Impact, famoso videogioco per PlayStation, PC e mobile in cui interpreta Paimon. Inoltre, la doppiatrice è già al lavoro sull'OVA e su altri tre anime, tutti in uscita nel corso dell'anno corrente.

Lo studio d'animazione A-1 Pictures, d'altro canto, sta lavorando su 86: Eighty Six e sul nuovo film di Sword Art Online in uscita a fine anno, oltre che sull'OVA di Kaguya-sama: Love is War. Per queste ragioni, visto anche il recente annuncio del sequel del live-action, è molto probabile che la terza stagione dell'anime slitti all'inverno o alla primavera del 2022, considerando anche che il nuovo poster ufficiale conferma unicamente l'uscita dell'OVA per il 2021.

Il manga intanto è in dirittura d'arrivo, e l'autore Aka Akasaka sta continuando a lavorarci in parallelo con Oshi no Ko. La serie ha da poco superato quota 14 milioni di copie in circolazione tra opera magna e spin-off (erano 11 milioni lo scorso giugno) e punta a superare i 20 prima della conclusione della storia.