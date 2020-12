Kaguya-sama: Love is War, confermato un importante annuncio in programma per il 5 gennaio

L'adattamento anime di Kaguya-sama: Love is War riceverà presto una terza stagione e un OVA, ma a quanto pare le novità non sono finite per la serie di Aka Akasaka. Secondo quanto rivelato pochi istanti fa, infatti, l'opera riceverà un altro importante annuncio il 5 gennaio, subito dopo la prima trasmissione tv del fortunato film live-action.

Per il momento è impossibile dire di cosa si tratti, ma l'anno scorso durante lo stesso periodo era stato mostrato il primo trailer della seconda stagione dell'anime ed era stata rivelata la data d'uscita. Quest'anno, tuttavia, la situazione potrebbe essere leggermente diversa, visto che la serie si è conclusa da pochi mesi e che lo studio di animazione A-1 Pictures è attualmente al lavoro su 86 -Eighty Six- e sul nuovo film di Sword Art Online.

Le ipotesi più probabili restano l'annuncio di uno spin-off della serie anime o un sequel per il film live-action, grande successo in patria con più di due miliardi di yen incassati. In tutti i casi, non possiamo escludere l'arrivo di informazioni sulla Stagione 3 o persino la produzione di un lungometraggio animato, assolutamente plausibile visto il successo dell'opera.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che il manga di Kaguya-sama: Love is War è disponibile anche in Italia, e che Star Comics ha già pubblicato i primi 4 Volumi.