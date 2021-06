Kaguya-sama: Love is War e KFC flirtano su Twitter, la catena di fast food cita l'anime!

Kaguya-sama: Love is War è un manga incredibilmente popolare in Europa, e sembra che in Spagna sia così tanto amato da essere citato persino dal profilo Twitter ufficiale di KFC. La catena di fast food, infatti, ha recentemente omaggiato l'opera con una splendida immagine, e pochi istanti fa è arrivata la risposta del profilo Twitter dell'anime.

Nel caso in cui non foste aggiornati, lo scorso 11 giugno il profilo Twitter ufficiale di KFC Spagna ha inserito improvvisamente un'immagine del colonnello Harland Sanders, fondatore della catena, in compagnia della carismatica Chika Fujiwara. L'illustrazione ha fatto il giro del mondo raccogliendo centinaia di migliaia di like, e l'autore di Kaguya-sama: Love is War ha persino risposto esprimendo il suo amore per il fast food.

Poche ore fa, il profilo Twitter dell'anime ha deciso di restituire il favore pubblicando un'immagine con un box di prodotti KFC, di fianco a un pupazzetto chibi della segretaria del consiglio studentesco. Un altro messaggio che solidifica una delle collaborazioni più improvvise e improbabili del 2021.

Al di là del suo amore per KFC, l'autore Aka Akasaka ha recentemente rivelato che Kaguya-sama: Love is War è in dirittura d'arrivo, e che non manca molto all'inizio dell'ultima saga. Per quanto riguarda l'anime, invece, è stato confermato che la Stagione 3 uscirà nel 2022.