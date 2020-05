Kaguya-sama: Love is War: un leak conferma la terza stagione?

Kaguya-sama: Love is War è uno degli anime più apprezzati dell'ultimo periodo, complice un'esilarante combinazione tra l'elemento comico e romantico. Attualmente la seconda stagione è in corso in patria e non è prevista al momento un'interruzione a causa del Coronavirus. Semmai, in rete sono già iniziate le speculazioni in merito a una terza serie.

Il divertentissimo adattamento animato del manga di Aka Akasaka sta riscuotendo un discreto successo sia in Giappone che in Occidente, merito anche delle esilaranti citazioni a Bakemonogatari che stanno facendo il giro del web. Inoltre, i personaggi femminili di Kaguya-sama: Love is War sono tra i più apprezzati della stagione, come dimostrano le ultime classifiche di Anime Trending.

Ad ogni modo, recentemente il premier Shinzo Abe ha prolungato lo stato d'emergenza sul suolo nazionale, notizia che ha allarmato numerosi studi di animazione. Il celebre leaker e insider Spy, tramite un cinguettio diffuso su Twitter, ha confermato che i lavori sull'anime stanno comunque procedendo regolarmente e continueranno anche al termine della seconda stagione. Potete rintracciare il post originale negli allegati in calce alla notizia.

Ci teniamo a ricordare, in ogni caso, che queste sono voci di corridoio e, pertanto, vi suggeriamo di prenderle con le dovute precauzioni nonostante Spy sia tra gli insider più rinomati del settore. E voi, invece, vorreste vedere una terza serie di Kaguya-sama? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.