Kaguya-sama: Love is War, il manga festeggia i traguardi con una copertina

Grazie all'arrivo dell'anime alcune settimane fa, la serie di commedia romantica Kaguya-sama: Love is War raggiunge nuovi traguardi nelle vendite dei volumi finora pubblicati. La rivista Weekly Young Jump, dove il manga è pubblicato, ha deciso di festeggiare questo evento.

La serie Kaguya-sama: Love is War festeggia contemporaneamente l'anime, uno dei momenti clou del manga e l'importante traguardo di 4 milioni di copie totali vendute, tra volumi cartacei e digitali. Ciò vuol dire che ognuno dei 13 volumi ha una media di vendita di oltre 300.000 copie, ancora in crescita grazie al boom dato dalla trasmissione televisiva.

Questa settimana Weekly Young Jump ha aperto la rivista con una copertina dedicata esclusivamente a Kaguya-sama: Love is War, avvenimento raro per la rivista seinen che dedica la cover principalmente alle gravure idol, più una pagina a colori d'apertura e il primo posto in rivista. Nel tweet in calce potete dare un'occhiata ad entrambe le immagini che aprono il capitolo 135 della serie.