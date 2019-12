Kaguya-sama: Love is War, il manga è vicino al traguardo dei 10 milioni

Il 2019 è stato un anno eccezionale per Kaguya-sama: Love is War. Grazie all'anime andato in onda tra gennaio e marzo, la serie ha acquisito notevole popolarità, tanto da arrivare nella top 10 dei manga più venduti negli scorsi 12 mesi. Ciò è testimoniato anche dalle numerose fan art, come quella di Kaguya in versione Bunny Girl.

Mentre si aspetta che arrivi la seconda attesissima stagione, Kaguya-sama: Love is War continua a ottenere ottimi risultati sul fronte dei tankobon. La messa in vendita del diciassettesimo volume è vicina e la rivista Weekly Young Jump aggiorna sui dati della tiratura del manga di Aka Akasaka.

Nel capitolo 171 pubblicato dalla rivista lo scorso giovedì è stato rivelato che Kaguya-sama: Love is War ha una tiratura di ben 9 milioni di copie, ovvero circa 520.000 copie per tankobon. Un numero molto elevato che si è rimpolpato negli scorsi mesi grazie all'apprezzato film live action con Kaguya e Shirogane. Le porte dei dieci milioni sono vicine e potrebbero essere raggiunte con il secondo ciclo animato.

Kaguya-sama: Love is War è un manga seinen di Aka Akasaka di genere romcom. Pubblicato inizialmente sulla rivista spin-off Miracle Jump, dopo dieci capitoli è stata spostata sul magazine principale Weekly Young Jump per gli ottimi risultati raggiunti. Oltre a una prima stagione animata diventata virale grazie anche alla Chika Dance, l'opera ha ottenuto un adattamento in live action lo scorso settembre, che ha ottenuto ottimi risultati al botteghino nipponico.