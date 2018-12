Kaguya-sama: Love is War, mostrata una nuova key visual dell'anime

Sulla rivista Weekly Young Jump sta andando forte, con oltre 3,5 milioni di copie vendute grazie ai primi dodici volumi, e ora la serie sbarca in TV. Kaguya-sama: Love is War arriverà sugli schermi nipponici dal 12 gennaio, nell'attesa possiamo gustarci una nuova visual che trovate in fondo alla notizia.

Grazie al tweet di YourAnimeGuy, possiamo dare un'occhiata alla sala del consiglio studentesco e ai cinque protagonisti della serie: Kaguya Shinomiya, Miyuki Shirogane, Chika Fujiwara, Yu Ishigami e Ai Hayasaka. L'anime di Kaguya-sama: Love is War è prodotto da Aniplex e diretto da Shinichi Omata (Sankarea, Arakawa Under the Bridge), Jin Aketagawa (AnoHana) alle musiche, mentre per i due protagonisti i doppiatori sono Aoi Koga (BeyBlade Burst) e Makoto Furukawa (Saitama di One-Punch man), rispettivamente di Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane.

Il manga di Kaguya-sama: Love is War è pubblicato dal 19 maggio 2015 ed è attualmente in corso, con 12 volumi all'attivo. Inizialmente pubblicato su Miracle Jump, dopo 10 capitoli viene spostato sulla rivista maggiore Weekly Young Jump per il successo ricevuto. Il manga dell'autrice Aka Akasaka, già disegnatrice di IB: Instant Bullet e Sayonara Piano Sonata, ha la seguente trama: "Nell'accademia Shuchi'in gli studenti sono tra coloro che reggeranno in futuro il Giappone. Figli di importanti imprenditori e dirigenti, passano le proprie giornate studiando duramente insieme agli altri membri dell'élite, ma anche tra loro c'è un gruppo di persone che sembra superiore: il consiglio studentesco. Proprio nelle sale del consiglio, però, c'è una guerra in atto portata avanti dalle due più alte cariche del gruppo. Infatti, il presidente Miyuki Shirogane e la vicepresidente Kaguya Shinomiya sono innamorati l'uno dell'altro ma per orgoglio non sono capaci di ammetterlo. Scoppia così un duello psicologico tra i due, in cui i protagonisti cercando di costringere l'altro a dichiararsi perché si sa, in amore chi si dichiara per primo PERDE!"

Kaguya-sama: Love is War ha all'attivo anche due spin-off, uno comico disegnato da G3 Ida e un altro ecchi disegnato da Shinta Sakayama, e una light novel scritta da Juichirou Hitsujiyama.