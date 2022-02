Kaguya-sama: Love is War, Kaguya, Miyuki e Chika tornano nelle nuove immagini promo

Sull'account Twitter ufficiale dell'adattamento anime del manga scritto e disegnato da Aka Akasaka, Kaguya-sama: Love is War (Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen), sono state pubblicate delle nuove immagini promozionali per la terza stagione del progetto, che si intitolerà Kaguya-sama: Love is War - Ultra Romantic.

La prima visual vede la partecipazione della vicepresidentessa del consiglio studentesco Kaguya Shinomiya. La seconda immagine vede protagonista il presidente del consiglio studentesco Miyuki Shirogane. La terza immagine vede protagonista la segretaria del consiglio studentesco Chika Fujiwara. Le key visual fanno riferimento a un momento chiave del prossimo arco narrativo da adattare.

Il comunicato ha anche ricordato l'evento che si svolgerà il 18 marzo in Giappone, dove verrà mostrata in anticipo la terza stagione e dove verrà fatto un importante annuncio per Kaguya-sama: Love is War. Va ricordato che la serie sarà presentata in anteprima in Giappone durante il prossimo mese di aprile.

Aka Akasaka ha iniziato la serializzazione del manga sulla rivista Miracle Jump di Shueisha nel maggio 2015 per poi spostarsi sulla rivista Weekly Young Jump nel 2016. Oltre a diversi manga spinoff, la serie ha ispirato anche un adattamento anime in dodici episodi andato in onda a gennaio 2019, seguita da una seconda stagione, sempre di dodici episodi, andata in onda nell'aprile 2020.

Tra i doppiatori troviamo Aoi Koga nel ruolo di Kaguya Shinomiya, Makoto Furukawa nel ruolo di Miyuki Shirogane, Konomi Kohara nel ruolo di Chika Fujiwara, Ryouta Suzuki nel ruolo di Yuu Ishigami, Yumiri Hanamori nel ruolo di Ai Hayasaka, Miyu Tomita nel ruolo di Miko Iino e Yutaka Aoyama nel ruolo del narratore.

Nello staff di produzione troviamo Shinichi Omata (Grancrest Senki, Mahou Shoujo Madoka★Magica, Sankarea) che tornerà a dirigere presso A-1 Pictures. Yasuhiro Nakanishi ( Jibaku Shounen Hanako-kun , Kakkou no Iinazuke , Mini Hama: Minimum Hamatora ) torna per scrivere e supervisionare le sceneggiature.

Yuuko Yahiro (Aharen-san wa Hakarenai, Diabolik Lovers, RobiHachi) torna a occuparsi del character design. Kei Haneoka ( Hanamonogatari , Kono Oto Tomare! , Yawaraka Sangokushi Tsukisase!! Ryofuko-chan ) torna a comporre la colonna sonora.

In ultimo, vi lasciamo con altre due visual per la terza stagione di Kaguya-sama: Love is War.