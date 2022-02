Kaguya-sama: Love is War, ecco le nuove key visual della terza stagione

La love comedy Kaguya-sama: Love is War sta per tornare. L'anime, che conta per ora un totale di 24 episodi divisi in due stagioni, aveva lasciato tutti con il fiato sospeso nel 2020, e grazie a studio A-1 Pictures ad aprile di quest'anno le avventure di Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya avranno un seguito in tv.

Kaguya-sama: Love is War riceverà un importante annuncio a marzo, che con ogni probabilità mostrerà novità sull'imminente terza stagione. La storia, tratta dall'omonimo manga di Aka Akasaka iniziato nel 2015 e non ancora concluso, narra le vicende di Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya, due geni che vivono una relazione a dir poco particolare nella loro scuola, che li porterà a scontrarsi.

L'account Twitter ufficiale dell'anime di Kaguya-sama: Love is War ha pubblicato due nuove key visual della terza stagione dell'anime. Nella prima possiamo vedere Miko Iino con un cuore in mano, mentre nella seconda Yu Ishigami con un portachiavi a forma di cuore. Sullo sfondo di entrambe le key visual sta cadendo la neve, facendoci intuire che la terza stagione si svilupperà durante l'inverno.

Il manga di Kaguya-sama: Love is War si sta avviando verso il finale, con l'ultimo arco narrativo aperto dall'autrice nel capitolo 240. Dopo ben 7 anni di pubblicazione, le avventure di Kaguya e Miyuki stanno per giungere al termine, mentre l'anime sta tornando sull'onda dell'entusiasmo.