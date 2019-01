Kaguya-sama: Love is War, nuovo trailer e dettagli sull'opening

L'anime debutterà a breve, tra soli 7 giorni, ma i dettagli sulla serie non si fermano. Kaguya-sama: Love is War, tratto dal manga di battaglie mentali di Aka Akasaka, si mostra in un nuovo trailer promozionale, mentre arrivano nuovi dettagli su chi si occuperà della canzone d'apertura.

Nel trailer che potete vedere nel tweet in calce di Kaguya-sama: Love is War ci viene mostrata la spietatezza e i sotterfugi dei due contendenti, Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane, entrambi invaghiti l'uno dell'altro ma che rifiutano di dichiararsi per orgoglio. Convinti che in amore perda chi si dichiara per primo, i due studenti più in cima della facoltosa Shuchiin si danno battaglia a colpi di trucchi e psicologia. Al loro fianco, ci sono gli altri due membri del consiglio studentesco, Chika Fujiwara e Yu Ishigami, completamente all'oscuro degli scontri tra il presidente e la vicepresidente.

Il cantante Masayuki Suzuki ha annunciato, tramite il suo sito web, che collaborerà con l'attrice Rikka Ihara e con Yoshiki Mizuno, leader della band Ikimono-gakari, per realizzare un nuovo singolo intitolato "Love Dramatic feat. Ihara Rikka". La canzone sarà utilizzata proprio nell'anime Kaguya-sama: Love is War come sigla d'apertura, e sarà messa in vendita come singolo dal 27 febbraio in Giappone. Il manga è in corso dal maggio 2015 e si appresta a pubblicare il suo tredicesimo volume a gennaio.