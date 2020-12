Kaguya-sama: Love is War, omaggio a Demon Slayer e LiSA nell'ultimo capitolo del manga!

Dopo lo straordinario successo riscosso dalla serie anime, il manga di Kaguya-sama: Love is War è arrivato anche in Italia, dove tra pochi giorni sarà il pubblicato il quarto Volume. Intanto però la serie prosegue spedita anche in Giappone, e nell'ultimo capitolo l'autore ha incluso una simpatica citazione a Demon Slayer, l'anime del momento.

Come potete vedere in calce, la prima pagina del capitolo 210 vede la carismatica Chika Fujiwara in visita a Jinbocho, il quartiere di Chiyoda (Tokyo) in cui è presente la sede della casa editrice Shueisha. Il narratore commenta: "A seguito della febbre da Demon Slayer, Chika ha deciso di andare in visita a Jinbocho", e nella stessa pagina è possibile notare il ringraziamento dell'autore Aka Akasaka a LiSA, cantante delle sigle dell'anime di Ufotable che ha recentemente consigliato Oshi no Ko.

Oshi no Ko è il nuovo manga di Aka Akasaka, in collaborazione con la talentuosa artista Mengo Yokoyari (Scum's Wish). A differenza di Kaguya-sama: Love is War Oshi no Ko ha fatto leggermente più fatica ad ingranare, e al momento conta 350.000 copie stampate dallo scorso aprile. Una raccomandazione da parte di una delle cantanti giapponesi più seguite del momento è sicuramente un'ottima notizia per entrambi gli autori.

Vi ricordiamo che Kaguya-sama: Love is War tornerà nel 2021 con un OVA e con una nuova stagione dell'anime, la terza. Il manga sta per entrare nella sua fase finale, e dovrebbe concludersi in entro un anno e mezzo al massimo.