Kaguya-sama: Love is War, l'OVA debutta il 19 maggio: ecco quali capitoli saranno adattati

La seconda stagione di Kaguya-sama: Love is War si è conclusa la scorsa estate, e pochi mesi dopo A-1 Pictures ha confermato la produzione di un OVA e della seconda stagione dell'anime. Pochi istanti fa, l'autore Aka Akasaka ha confermato che l'episodio speciale debutterà il 19 maggio, in concomitanza con l'uscita del Volume 22.

In maniera simile agli episodi dell'anime, anche l'OVA adatterà tre capitoli del manga, e più specificamente i numeri 64.5, 83.5 e 96. I primi due sono capitoli "d'intermezzo", creati dall'autore per prendere in giro i capitoli fan service dei manga giapponesi e intitolati "Kaguya Wants to be Confessed to Darkness" parte 1 e 2. Il terzo invece si intitola "Kaguya vuole farlo mangiare", e mostra una sfida culinaria tra i membri del consiglio studentesco.

Le prime due stagioni dell'anime di Kaguya-sama: Love is War hanno adattato i primi 91 capitoli del manga, mentre la terza, probabilmente in uscita nel corso del 2022, trasporrà l'arco narrativo più importante della storia, quello del festival culturale. Il manga conta più di 200 capitoli pubblicati e 20 Volumi disponibili, con il ventunesimo in uscita il 19 febbraio. In Italia l'opera è distribuita da Edizioni Star Comics.

E voi cosa ne pensate? Recupererete l'OVA? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che secondo l'autore l'opera è a 2/3 della storia, quindi è un ottimo momento per iniziare a recuperare il manga!