Kaguya-sama: Love is War, ecco le reazioni dei fan alla nuova stagione

Inutile dire che i fan si sono scatenati sui social , scrivendo la propria opinione sulla premiere di Kaguya-sama: Love is War 3. Attraverso il proprio account Twitter, @Ferlaon2 ha definito Kaguya-sama un vero e proprio masterpiece, mentre @KaguyaPics ha condiviso il momento in cui Hayasaka fa un respiro profondo. @DetectiveAry ha definito l'episodio 3x01 come uno dei migliori di Kaguya-sama in assoluto , e @fushiguro le fa eco dicendo che ha sorriso per tutta la durata della puntata.

Il primo episodio di Kaguya-sama: Love is War 3 è già disponibile sottotitolato in italiano su Crunchyroll . La puntata ha ripreso gli eventi da dove si erano conclusi nella seconda stagione, incentrandosi per buona parte sul nuovo cellulare di Kaguya, che sarà protagonista delle sue battaglie con Shirogane nella nuova stagione.

Hayasaka taking a breath. This is the tweet.#Kaguya pic.twitter.com/nkReUL7ovh — Kaguya Sama (@KaguyaPics) April 8, 2022

Kaguya sama really returned with one of the best episodes in the series i love this show pic.twitter.com/Miyna5Vtfm — Ary (@DetectiveAry) April 8, 2022

the kaguya sama episode had me smiling the whole time



missed it so much pic.twitter.com/qzHIVbZXCb — Gab (@fushiguro_) April 9, 2022

How I have missed this show... Coming back to Kaguya-sama feels like coming home to your favourite home cooked meal that you know you love! It's still well directed as ever and the jokes are uncomfortably relatable. Can't wait to post about this every week & no one can stop me! pic.twitter.com/RC4taoan2T — Kevin! (@KevinNyaa) April 8, 2022

Kaguya Sama is back for season 3 and it’s already a banger🔥🔥🔥 pic.twitter.com/6PuZ709JKN — 🥇Storm🏅 (@SlasheerrKing) April 8, 2022

I'm so happy Kaguya-sama is finally back😭🙌 pic.twitter.com/S0VEWSbCk8 — Utz (@Utzyyy) April 8, 2022

I am a believer in Kaguya sama opening 3 supremacy pic.twitter.com/FVu5IAnK64 — Fox (@FoxXoXo99) April 8, 2022