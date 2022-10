Kaguya-sama: Love is War, rivelata la data della fine del manga

Torniamo a parlare di Kaguya-sama: Love is War. Il 28 agosto 2020, il suo creatore, Aka Akasaka, facendo uso del suo profilo Twitter, annunciò l'arrivo per l'opera delle sue fasi finali. Eravamo, dunque, già a conoscenza della data di fine serializzazione: fine 2022.

Kaguya-sama: Love is War è un manga scritto e disegnato da Aka Akasaka. Dal 2015 debutta sulla rivista Miracle Jump della Shūeisha e dal 2016 su Weekly Young Jump. In Italia è distribuito da Star Comics.

La data della fine del manga arriva dal numero 48 della rivista Weekly Young Jump; è ufficiale che Kaguya-sama: Love is War si concluderà il 2 novembre, ovvero nel prossimo numero della rivista. Per celebrare l'addio, la rivista dedicherà alla serie lo spazio della propria copertina di quel numero. Sarà, oltretutto, incluso un opuscolo di 12 pagine per commemorare il completamento della serie.

La terza stagione dell'adattamento anime, disponibile su Crunchyroll, venne presentata in anteprima il 9 aprile e l'abbiamo trattata nella recensione di Kaguya-sama: Love is War 3. Si fa ancora attendere, invece, il film Kaguya-sama: Love is War - Il primo bacio non finisce mai, adattamento dell'omonimo arco narrativo del manga, in uscita il prossimo inverno nelle sale giapponesi.

Kaguya-sama: Love is War racconta la complicata storia di amore tra i provetti studenti Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya, i quali, nella prestigiosa accademia Shūchi'in, ricoprono rispettivamente il ruolo di presidente e vice presidente del consiglio studentesco.



