Kaguya-sama: Love is War: una splendida Chika Fujiwara nel cosplay della modella russa Ays

Il primo OVA di Kaguya-sama: Love is War uscirà il prossimo 19 maggio, nel bel mezzo della stagione primaverile. I fan dell'anime non vedono l'ora di scoprire come continueranno le avventure dei membri del consiglio studentesco, e per ingannare l'attesa un'affascinante modella russa ha messo in scena un incredibile cosplay di Chika Fujiwara.

In calce potete dare un'occhiata al costume di Ays, conosciuta come @mk_ays su Instagram, che pochi giorni fa ha deciso di pubblicare una serie di scatti con indosso il costume da Chika dopo essere stata letteralmente sommersa dalle richieste dei fan. Neanche a dirlo, le foto hanno velocemente superato i 30.000 mi piace, un numero impressionante nonostante la ragazza possa vantare oltre trecentomila follower.

Kaguya-sama: Love is War è una delle romcom più apprezzate degli ultimi anni, e il successo clamoroso della seconda stagione dell'anime ha convinto A-1 Pictures a rinnovare la serie. Lo studio è attualmente impegnato nella produzione di 86: Eighty Six e del film di Sword Art Online: Progressive, quindi l'uscita della Stagione 3 potrebbe slittare al 2022.

E voi cosa ne dite? Vi piace il lavoro della cosplayer? Fatecelo sapere con un commento! Per altri cosplay simili realizzati da Ays, vi rimandiamo a quello dedicato alla protagonista Kaguya Shinomiya.