Kaguya-sama: Love is war è un successo, perchè l'opera di Aka Akasaka è tanto amata?

Nonostante i numerosi rinvii, la stagione primaverile ha portato con se tanti ottimi anime: da Tower of God a Kingdom, passando per Fruits Basket e Sing Yesterday to Me. C'è una serie però che sta viaggiando con un passo totalmente differente, infrangendo record e registrando numeri folli nelle piattaforme streaming di tutto il mondo.

Stiamo ovviamente parlando Kaguya-sama: Love is War 2, la seconda stagione dell'anime di A-1 Pictures tratto dal manga di Aka Akasaka. La serie ha infranto il record Reddit per la premiere anime più apprezzata in assoluto, detiene il record per l'episodio con più upvote e riconoscimenti nella storia del subreddit anime ed è, settimanalmente, prima nella classifica delle serie più votate e discusse dai fan.

La prima puntata della seconda stagione è stata vista sul colossale portale cinese Bilibili circa 20 milioni di volte in meno di una settimana. A Certain Scientific Railgun, serie giapponese molto apprezzata in Cina ed attualmente in onda, ha sfiorato le 100 milioni di visite in circa 8 anni, dopo 3 stagioni e 64 episodi totali.

Il manga di Kaguya-sama conta ad oggi 10 milioni di copie in circolazione ed ha sempre vinto almeno un riconoscimento all'anno, dalla sua prima apparizione nel 2015 ad oggi. Cosa rende dunque speciale l'opera di Aka Akasaka?

Nonostante si tratti di un manga di alta qualità, l'opera di Akasaka deve il suo successo soprattutto ad un adattamento anime dal budget elevato, realizzato da A-1 Pictures nel 2019 e letteralmente esploso grazie al fenomeno web della Chika Dance. L'altissima qualità della serie televisiva, sia sul fronte delle animazioni che su quello del doppiaggio, ha letteralmente triplicato le vendite del manga, passato da 3 a 10 milioni di copie vendute in meno di un anno.

Kaguya-sama può contare su personaggi di spessore, carismatici ed in continua crescita, su una forte componente comedy e su una trama in costante evoluzione, nonostante abbia ormai oltrepassato il suo climax da più di un anno. L'opera continua ad ergersi come una delle migliori commedie romantiche di tutti i tempi, e non a caso gli utenti Reddit l'hanno incoronata come serie più popolare del 2019, sopra colossi del calibro di Solo Leveling, One-Punch Man e Spy x Family.

E voi cosa ne pensate? State seguendo la seconda stagione dell'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!