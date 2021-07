Kaguya-sama: Love is War supera quota 16,5 milioni di copie stampate, vendite in crescita

Kaguya-sama: Love is War ha distribuito un milione e mezzo di copie da aprile a luglio 2021, in quello che si è rivelato come uno dei trimestri più prolifici nella storia della produzione del manga, alle spalle di quello subito successivo alla conclusione della Stagione 1. L'opera dovrebbe raggiungere quota 20 milioni a ridosso dell'uscita della Stagione 3.

Al momento Kaguya-sama: Love is War vanta 16,5 milioni di copie in circolazione, un numero che impallidisce se confrontato a quello dei vari Demon Slayer, Jujutsu Kaisen o Tokyo Revengers, ma che permette al manga di affermare la sua posizione nella classifica delle commedie romantiche più vendute di tutti i tempi, alle spalle di Rurouni Kenshin, Boys Over Flowers, Ranma ½, Nana e pochi altri.

Nel corso del 2021, Kaguya-sama: Love is War ha venduto oltre 2,5 milioni di copie, anche per merito dello straordinario successo della seconda stagione dell'adattamento anime. Considerando che la Stagione 3 dovrebbe uscire tra inverno e primavera del 2022, il manga dovrebbe riuscire a superare quota 25 milioni prima del termine della serializzazione. Vi ricordiamo che l'autore Aka Akasaka si è recentemente espresso a questo proposito, dicendosi felice del successo dell'opera e affermando che ha già il finale della serie in testa.

Kaguya-sama: Love is War è disponibile anche in Italia, dove Edizioni Star Comics ha già distribuito i primi 7 Volumi. Vi ricordiamo che l'anime ha adattato i primi 10, e che in Giappone sarà presto pubblicato il Volume 23.