Kaguya-sama: Love is War, svelata la data d'uscita della terza stagione nel nuovo trailer

La love comedy Kaguya-sama: Love is War è riuscita a procurarsi moltissimi fan grazie al successo dell'anime prodotto da A-1 Pictures, che conta 2 stagioni da 12 episodi ciascuna. L'opera originale, dell'autore Aka Akasaka, è iniziata nel 2015 e viene tuttora pubblicata su Weekly Young Jump.

A pochi giorni fa risale la notizia del termine della produzione di Kaguya-sama: Love is War stagione 3, che preannunciava novità sulla serie a breve. La love story tra Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya ha coinvolto moltissimi fan, che nella loro particolarissima relazione tra geni vedono gioie e conflitti.

Un annuncio importante su Kaguya-sama: Love is War è atteso per il 18 marzo, giorno in cui in Giappone è fissato un evento dedicato all'anime. Sembra che studio A-1 Pictures abbia deciso di anticipare i tempi: come possiamo vedere nel tweet di @_AnimeHype, è stato rilasciato un nuovo trailer della terza stagione di Kaguya-sama.

Nel breve video possiamo dare uno sguardo ai diversi protagonisti della serie, oltre alle animazioni della terza stagione. In fondo al trailer, viene anche annunciata la data d'uscita di Kaguya-sama 3, fissata per l'8 aprile 2022. A sorpresa, questa si rivela essere molto in anticipo rispetto alle aspettative: tutto portava a pensare a un esordio dell'anime durante la stagione invernale.

Meno di un mese, quindi, all'esordio della terza stagione di Kaguya-sama: Love is War. Tutti pronti per il ritorno delle avventure di Miyuki e Kaguya?