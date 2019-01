Kaguya-sama: Love is War, svelate la copertina del volume e nuove informazioni sull'anime

Quello che è appena iniziato è stato un mese molto ricco per Kaguya-sama: Love is War. La serie si appresta a debuttare sugli schermi nipponici con un anime, mentre il manga arriva con un volume nuovo di zecca nelle fumetterie. E proprio a proposito di entrambi i media ci sono succose novità.

In arrivo oggi, l'anime di Kaguya-sama: Love is War ci farà immergere negli scontri amorosi che vedono protagonisti il presidente e la vicepresidente del consiglio studentesco della prestigiosa accademia giapponese Shuchiin, ovvero Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya. In attesa del primo episodio, potete già osservare dal primo tweet in calce l'opening della serie. Inoltre è stato già annunciato il numero complessivo di episodi: 12, che verranno raccolti in sei tra bluray e DVD per il mercato home video giapponese.

Per quanto riguarda il manga, invece, dopo l'arrivo nelle fumetterie il mese scorso con il dodicesimo volume della serie principale e il primo volume di Kaguya-sama: Love is War Doujin, arriva questo mese il tredicesimo volume della serie, la cui copertina potete vederla in calce. Kaguya-sama: Love is War tornerà tra due settimane su Weekly Young Jump con copertina e pagina a colori d'apertura per celebrare l'arrivo dell'anime e un clamoroso evento del manga.