Kaguya-sama: Love is War, svelato un nuovo personaggio del live action

Il manga di Kaguya-sama: Love is War è ancora in corso in Giappone e ha già raggiunto diversi traguardi, come i 4 milioni di copie vendute nel corso di questi anni. Inoltre, l'anime ha raccolto tantissimo pubblico, tanto da consentire la realizzazione di un live-action tratto dalla storia di Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane.

Il lungometraggio live-action di Kaguya-sama: Love is War è in preparazione da diversi mesi, ma manca ancora molto all'arrivo nei cinema giapponesi, datata per settembre 2019. Il film finora ha presentato i due personaggi principali, Kaguya e Shirogane, interpretati rispettivamente da Kanna Hashimoto e Sho Hirano. Ora al cast si aggiunge un nuovo personaggio.

Il sito ufficiale della pellicola di Kaguya-sama: Love is War ha rivelato quest'oggi che Hayato Sano, già conosciuto per un ruolo di Tsuttsun in 3D Kanojo Real Girl, è stato scelto per interpretare il personaggio di Yu Ishigami. Il ragazzo è il quarto membro e tesoriere del consiglio studentesco e apparso più avanti nel manga rispetto ai tre personaggi principali di Kaguya, Shirogane e Fujiwara. In calce potete vedere Sano nella prima foto dove interpreta Ishigami.

La pellicola sarà proiettata in Giappone dal 6 settembre 2019, con Hayato Kawai come regista e Yuichi Tokunaga alla sceneggiatura.