Kaguya-sama: Love is War, terminata la produzione della terza stagione

Kaguya-sama: Love is War è una delle love comedy più popolari degli ultimi anni. Il manga di Aka Akasaka è iniziato nel 2015 tra le pagine di Miracle Jump, per poi passare alla rivista Weekly Young Jump dove tutt'ora viene pubblicato. L'anime della serie, prodotto da A-1 Pictures, conta per ora 2 stagioni per un totale di 24 episodi.

L'attesa per la terza stagione di Kaguya-sama: Love is War si sta facendo sentire, e i fan non vedono l'ora di avere novità sulla serie. Qualche settimana fa erano state pubblicate le nuove key visual di Kaguya-sama: Love is War 3, che ci presentavano due dei protagonisti in uno scenario invernale.

Ma a che punto è studio A-1 Pictures con la terza stagione? Stando al tweet di @_komi03, la produzione di Kaguya-sama: Love is War 3 sarebbe appena terminata. Potremmo quindi avere a breve novità riguardanti la splendida love comedy liceale.

Tempo fa era stato anticipato un annuncio importante su Kaguya-sama: Love is War nel mese di marzo, durante l'evento speciale dedicato alla serie che si terrà appunto il 18 marzo in Giappone. Speriamo possa venir rilasciato un trailer della terza stagione, e magari possa essere svelato anche il suo periodo d'uscita. Ad ogni modo, inutile fare ipotesi, dato che i giorni che ci separano dal 18 marzo non sono poi molti.