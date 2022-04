Kaguya-sama Love is War: torna la guerra d'amore con questo cosplay di Chika Fujiwara

La terza stagione di Kaguya-sama: Love is War sarà Ultra Romantic, come da sottotitolo. Uno degli anime romcom più amati di questa generazione sfodererà alcuni eventi importanti, e chissà se non ci sarà una grande evoluzione in questa guerra d'amore e d'intelletto che sta avvenendo nel consiglio studentesco della Shuchiin.

I due protagonisti di Kaguya-sama: Love is War, Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya, sono in faida amorosa ormai da tempo, tentando di far dichiarare l'altro. Sfida dopo sfida, i due si avvicinano ma sono sempre più sfiniti. Completamente ignara, la segretaria Chika Fujiwara continua a spargere caos e a essere imprevedibile, creando tanti disturbi nell'azione del presidente e della vice presidente del consiglio studentesco, scombinando piani e divertendo tutti con il suo modo di fare allegro e spensierato ma anche egoista.

Ovviamente Chika Fujiwara non mancherà in Kaguya-sama stagione 3, essendo uno dei pilastri fondanti della serie. La cosplayer Aery Tiefling ha immortalato la segretaria dai capelli rosa in una posa presa dalla Chika Dance in questo cosplay di Chika Fujiwara con l'abito estivo della Shuchiin. Siete pronti a vederla nuovamente in azione? Intanto non perdetevi i poster dei protagonisti di Kaguya-sama: Love is War stagione 3.