Kaguya-sama: Love is War, ufficiale: Stagione 3 e OVA in arrivo nel 2021!

Poche ore fa, subito dopo la conclusione dell'evento speciale Kaguya-sama Wants To Tell You On Stage a cui hanno partecipato tutti i doppiatori dell'anime e i cantanti Masayuki Suzuki, halca, Rikka Ihara e Airi Suzuki, è stata confermata la produzione della terza stagione di Kaguya-sama: Love is War e di un OVA, entrambi in arrivo nel 2021.

L'evento ha visto i doppiatori Koga Aoi (Kaguya Shinomiya), Makoto Furukawa (Miyuki Shirogane), Konomi Kohara (Chika Fujiwara), Ryota Suzuki (Yu Ishigami) e Miyu Tomita (Miko Iino) discutere della serie e firmare autografi per i fan. Successivamente, Masayuki Suzuki ha cantato le due opening "Love Dramatic" e "Daddy! Daddy! Do!" insieme a Rikki Ihara e alla ex idol Airi Suzuki, mentre halca si è esibita con "Sentimental Crisis", sigla di chiusura della prima stagione.

Subito dopo la conclusione dell'evento è stata annunciata la produzione dell'OVA, la cui uscita è prevista per il generico 2021, e quella della Stagione 3, sempre prevista per il 2021 ma con qualche possibilità di rinvio. Koga Aoi infatti è occupata con gli sviluppatori di miHoYo per il doppiaggio delle successive porzioni di storia di Genshin Impact, in cui interpreta la carismatica Paimon. Inoltre, è sempre possibile che l'emergenza sanitaria finisca per rimandare l'uscita degli episodi di qualche mese.

Vi ricordiamo che la prima stagione di Kaguya-sama: Love is War ha adattato i primi 46 capitoli del manga, mentre la seconda ha concluso la sua corsa con la trasposizione del capitolo 91. La terza stagione dovrebbe quindi adattare l'arco narrativo del festival della cultura, ritenuto da molti come il migliore dell'opera di Akasaka. Im tutti i casi i tempi di produzione della Stagione 2 avevano richiesto al team circa nove mesi di duro lavoro, dunque difficilmente riceveremo nuove informazioni prima della prossima estate.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste avvicinarvi all'opera invece, vi ricordiamo che Edizioni Star Comics ha da poco portato il manga Kaguya-sama: Love is War in Italia.