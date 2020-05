Kaguya-sama: Love is War, un video raccoglie tutte le citazioni a Bakemonogatari

L'anime di Kaguya-sama: Love is War è uno dei pochi che non ha subito stop in questa stagione primaverile. Dai primi giorni di aprile 2020 va infatti in onda regolarmente, settimana dopo settimana, e continua a far ridere i suoi spettatori con le continue sfide d'intelletto di Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane nel consiglio studentesco.

Diverse cose sembra stiano però per cambiare in Kaguya-sama: Love is War dopo che si è concluso il mandato di presidente per Shirogane e l'attuale consiglio. L'ultimo episodio andato in onda, che ha fatto partire un nuovo arco narrativo, ha visto diverse citazioni a Bakemonogatari. La nota storia Monogatari Series di Nisio Isin è stata infatti celebrata in un'immagine di copertina per lo script.

La produzione di Kaguya-sama: Love is War è andata però oltre quella semplice citazione nel copione dato che tutto l'episodio in questione ha riservato diversi paralleli con Bakemonogatari. Il fan JabahLavah ha postato su Reddit un paragone tra i video dei due anime, facendo notare tantissime somiglianze dalla posa della penna ai gesti di Shirogane e Fujiwara, inquadrature dell'aula e quant'altro.

Avevate notato tutte queste citazioni nell'episodio? Kaguya-sama: Love is War continua a essere un successo con i suoi personaggi femminili nella top 10 settimanale di AniTrendz.