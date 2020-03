Kaguya-sama: Love is War vince un nuovo premio prima del debutto dell'anime

Molto spesso i lettori di manga si ritrovano a provare le classiche serie shonen, pubblicate su riviste come la famosa Weekly Shonen Jump. Sul magazine seinen della stessa casa editrice Shueisha però sono in corso tanti titoli validi che stanno riscontrando sempre di più il favore del pubblico come Kaguya-sama: Love is War.

Con quasi quattro anni alle spalle, Kaguya-sama: Love is War si è contraddistinto per riuscire a dare una nuova idea di manga romantico per un lettore maschile. E ciò è stato notevolmente apprezzato tanto da vedere ottime vendite ad ogni volume e due serie animate. Infatti, per Kaguya-sama: Love is War a breve arriverà la seconda stagione.

Ma il titolo è stato spesso candidato a vari premi e adesso si aggiunge un nuovo titolo. Kaguya-sama: Love is War ha vinto infatti il Book Walker 2019 grazie al voto dei lettori. L'annuncio è arrivato tramite la pagina Twitter ufficiale del manga che ringrazia naturalmente chi ha sostenuto l'opera di Aka Akasaka e regala una piccola illustrazione con Kaguya Shinomiya che potete vedere in calce.

Kaguya-sama: Love is War è in dirittura d'arrivo anche in Italia con Star Comics che aveva invitato al Comicon il mangaka Akasaka, anche se a causa del Coronavirus la sua presenza non è più assicurata.