Kaguya-sama, sequel in arrivo? Le parole dell'autore Akasaka non lasciano dubbi

Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane hanno usato ogni risorsa a disposizione del loro intelletto per costringere l'altro a dichiararsi. Questa lunga rom-com seinen realizzata da Aka Akasaka però è vicinissima alla conclusione. Kaguya-sama finirà tra qualche giorno, nel prossimo numero di Weekly Young Jump, insieme alla storia di Kaguya e Shirogane.

Ci sono però alcune cose che sono rimaste in sospeso e che non verranno risolte nell'ultimissimo capitolo di Kaguya-sama: Love is War. Non c'è infatti tempo per coprire certe sotto trame che erano state accennate da Aka Akasaka in un capitolo che si incentrerà principalmente sui due protagonisti. In un leak della rivista di Weekly Young Jump, è emerso un commento di Aka Akasaka in merito.

Il mangaka ha ammesso che potrebbe creare degli spin-off di Kaguya-sama: Love is War proprio per spiegare e narrare qualche elemento che è rimasto in sospeso. Non è detto però che questi spin-off o sequel verranno trattati in formato manga. L'autore, che al momento si sta concentrando su Oshi no Ko e sulla creazione di una nuova serie, non ha ancora le idee chiare sul futuro.

Sta di fatto però che Kaguya-sama: Love is War potrebbe tornare, magari con una spiegazione tramite una light novel o con un manga adeguato composto da vari oneshot.