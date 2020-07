Kaguya-sama: una stupenda Chika Fujiwara in costume da bagno col cosplay di Fegalvao

Kaguya-sama: Love is War ha da poco concluso una trasmissione che ha fatto ridere, commuovere e appassionare tanti spettatori. L'anime era già diventato virale durante la prima stagione anche grazie alla Chika Dance, basata su quel personaggio imprevedibile che è Chika Fujiwara.

La segretaria del consiglio ha contribuito a distruggere tante battaglie tra Kaguya e Shirogane nel corso della storia grazie al caos che porta con sé. I due protagonisti di Kaguya-sama: Love is War non sono mai riusciti a domarla a dovere. Descritta come una delle ragazze più carine della scuola e con diversi spasimanti dietro, Fujiwara è uno dei personaggi principali di anime e manga e viene spesso utilizzata come metro di paragone con Kaguya per i due fisici.

Nello specifico, ciò che si nota di più di Fujiwara è l'enorme seno che lascia spesso Kaguya gelosa. E per fortuna non è stata ancora vista in versione costume da bagno dal presidente, mentre i fan hanno potuto vedere una breve apparizione nell'anime durante la prima stagione di Kaguya-sama: Love is War. La cosplayer Fegalvao ha deciso di dedicarsi a questo personaggio dell'anime presentando il suo cosplay di Chika Fujiwara in due versioni. Come potete osservare nel post in basso, Fegalvao a sinistra ha vestito i panni da studentessa, con la divisa nera della Shuchiin che spiccano contro i capelli rosa della ragazza. A destra invece le sue forme vengono messe in risalto dal costume da bagno bianco.

In attesa della terza stagione, Kaguya-sama si è concluso con ottimi ascolti e ciò ha avuto effetti positivi anche sul manga.