Kaguya-sama torna con la stagione 3: data di uscita, poster e un lunghissimo trailer

La prima e la seconda stagione di Kaguya-sama: Love is War sono state un successo. Il manga di Aka Akasaka ha fatto breccia anche in forma animata e ciò gli ha valso non soltanto la produzione di un OVA speciale, ma anche l'annuncio della produzione di una terza stagione che porterà avanti la guerra d'amore e di cervello.

Secondo alcune voci di corridoio sparse dagli account ufficiali, a ottobre ci sarebbero state novità su Kaguya-sama: Love is War stagione 3 e, a pochi giorni dalla fine del mese, sono state effettivamente divulgate. La terza stagione dell'anime è stata confermata con un poster che raggruppa tutti i personaggi - visibile in basso -, un trailer e una data di uscita.

L'immagine resa disponibile dall'account ufficiale Twitter mette al centro i cinque personaggi del consiglio studentesco e li affianca da una data, aprile 2022, mese in cui andranno in onda i prossimi episodi della serie. Il trailer di Kaguya-sama Love is War stagione 3 disponibile in alto è in realtà un mini episodio della durata di 10 minuti. Sfruttando un inside joke del manga, la produzione ha deciso di animare tutto il capitolo 110 della serie e utilizzarlo per questo annuncio sicuramente unico.

Non un trailer quindi ma un intero episodio che fa da preludio alla prossima stagione che sarà vivace e ricca di colpi di scena quanto le precedenti.