Kaguya torna e infiamma il web, record su Reddit: è il miglior debutto anime di sempre

Kaguya-sama: Love is War è finalmente tornato, ed ha immediatamente ripreso a rompere record. Nel corso delle ultime 24 ore l'anime è volato nelle tendenze Twitter ed ha letteralmente frantumato il record di upvote nel subreddit r/Anime, finora detenuto dal primo episodio di Mob Psycho 100 II.

In nemmeno 24 ore, il primo episodio di Kaguya-sama: Love is War 2 ha ottenuto circa il doppio dei riconoscimenti dell'episodio 19 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e solo poche migliaia di like in meno. Oltre ad aver registrato il miglior debutto di sempre, l'episodio è inoltre all'ottavo posto in assoluto per numero di piace. La prima posizione è momentaneamente occupata dal season finale della prima stagione dell'anime.

Nel periodo corrente, la serie di A-1 Pictures avrebbe dovuto soffrire la concorrenza di Oregairu 3, Sword Art Online e Re: Zero, tutte rimandate a causa della pandemia Coronavirus. In calce potete dare un'occhiata ad alcune reazione del web.

Kaguya-sama: Love is War 2 andrà avanti per altre undici settimane, ovvero fino alla trasmissione dell'episodio 12. Il manga di Aka Akasaka ha recentemente superato i dieci milioni di copie vendute e di conseguenza, il rinnovo per una terza stagione dovrebbe essere una semplice formalità.

