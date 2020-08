Da Kaguya a Yukino, la Top 10 delle migliori protagoniste delle Rom-Com secondo i fan

Quello delle commedie romantiche è indubbiamente uno dei generi anime più apprezzati in assoluto, sotto molti punti di vista anche in grado di rivaleggiare con gli impressionanti numeri registrati dagli isekai e dai battle shonen. Gran parte del merito è indubbiamente delle protagoniste femminili, ma qual è - per i fan - la migliore in assoluto?

Un utente Reddit ha deciso di pubblicare una classifica sul social, realizzando una Top 10 delle migliori protagoniste delle Rom-Com basandosi sui voti spesi dagli utenti del portale MyAnimeList. In calce potete dare un'occhiata alle dieci ragazze più votate, tra cui figurano anche personaggi di anime molto recenti.

Come potete vedere, il primo posto è stato conquistato dalla carismatica Taiga Aisaka, co-protagonista di Toradora!, mentre a chiudere la Top 3 ci hanno pensato Holo di Spice & Wolf e Yukino Yukinoshita, fiamma di Hachiman in Oregairu, anime attualmente in onda con la terza e ultima stagione. Spazio tra le prime cinque anche per Kaori Miyazono, protagonista della commedia strappalacrime Bugie d'Aprile, mentre Kaguya Shinomiya, da sempre star nelle competizioni organizzate dagli utenti Reddit, deve accontentarsi del settimo posto.

E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro personaggio femminile preferito in una commedia romantica? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!