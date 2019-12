Kai, il cantante della band sudcoreana EXO, sfoggia un outfit alla Dio Brando di JoJo

Il genere musicale K-pop negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede in tutte le parti del mondo. Come dice il nome è appunto nato in Corea e con la diffusione dell'intrattenimento orientale in occidente, ha preso sempre più piede, in italia come altrove, specialmente tra i ragazzini. Tra i gruppi più famosi ci sono gli Stray Kids e i BTS.

Un altro gruppo sta prendendo sempre più piede, gli EXO, soprattutto dopo che il cantante ballerino della band, Kai, ha strizzato l'occhio agli appassionati di anime e manga. Durante un evento, infatti, si è mostrato al pubblico sfoggiando un outfit che ha ricordato a molti uno dei costumi realizzati dal maestro Hirohiko Araki per il personaggio di Dio Brando.

Sappiamo tutti come negli ultimi tempi l'opera del mangaka con un debole per il nostro paese, Le Bizzarre Avventure di JoJo, ha diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. Sarà stata la grande particolarità della serie, con i suoi personaggi iconici e bizzarri e le sue situazioni paradossali, ha fare breccia nel cuore di moltissimi appassionati. In Italia è una serie seguitissima ma a quanto pare, anche in Corea del Sud le cose non sono poi tanto diverse, come testimonia l'outfit sfoggiando dal membro sopracitato della band EXO.

Come potete vedere dal breve video postato in calce a quest'articolo, si vede il cantante ballerino dai capelli blu, indossare un blazer dorato corto che ricorda moltissimo quello di Dio Brando, dei pantaloni di pelle lucida e un top cortissimo che lascia scoperti gli addominali. Quest'ultima è l'unica parte che si distacca completamente dal vestito canonico del personaggio ideato da Araki, dal momento che quello di Dio Brando non lascia intravedere la pelle.

Anche voi ci avete visto la somiglianza? Cosa ne pensate del vestito e anche del genere K-pop in generale? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

