Kaido scatena la sua potenza nell'ultimo episodio di ONE PIECE

L'arco narrativo di Wano Kuni di ONE PIECE sembra poter cambiare in maniera indelebile il futuro dei Mugiwara. Arrivati nel paese di Wa, Luffy e i suoi amici si sono ritrovati molto vicino al quarto imperatore Kaido, uno degli uomini più pericolosi nel mondo creato da Eiichiro Oda, soprattutto perché in grado di trasformarsi in un drago.

Nell'ultimo episodio della serie, il numero 913, abbiamo visto probabilmente un semplice esempio di cosa il terribile Kaido, capitano dei pirati delle Cento Bestie, sia effettivamente in grado di fare. Dal titolo "Everyone is Annihilated - Kaido's Furious Bolo Breath" si comprende sin da subito la minaccia rappresentata da tale pirata.

Dopo aver bevuto e scherzato con la sua "cara amica" Big Mom, con la quale i nostri pirati hanno già avuto a che fare nel corso della saga di Whole Cake Island, Kaido decide di sorvolare i cieli della città di Okobore, e di creare un po' di scompiglio. Di fronte ad una minaccia del genere, Shutenmaru, uno dei Nove Foderi Rossi, e anche gli altri abitanti cominciano a scappare.

Luffy decide di intervenire in qualche modo, cercando di salvare tutte le persone in pericolo, anche grazie all'aiuto di Kin'emon, Trafalgar Law e Kiku. Kaido tuttavia non sembra mostrare la minima pietà, e avanzando imperterrito, scatena un attacco potentissimo, col quale distrugge le rovine di quello che una volta fu il Castello di Lord Oden, in passato signore feudale della regione di Kuri.

L'utente @ScotchInformer ha voluto evidenziare le straordinarie animazioni del momento dell'attacco, con il post che potete trovare in fondo alla pagina, sottolineando ancora una volta le abilità degli animatori. Ricordiamo che di recente è stato pubblicato il volume 92 di ONE PIECE, che sembrerebbe far vacillare le teorie dei fan riguardanti chi sarà a sconfiggere Kaido.